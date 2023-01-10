Военное присутствие РФ создает угрозы безопасности Армении

Военное присутствие РФ в Армении не только не гарантирует безопасность Армении, но и наоборот, создает угрозы безопасности Армении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая сегодня на пресс-конференции.

"Обращаем внимание наших российских коллег на тот факт, что когда Азербайджан перед западными партнерами говорит об угрозе, исходящей от армяно-российских кругов, констатируя, что в условиях их нереагирования, военное присутствие РФ в Армении не только не гарантирует безопасность Армении, но и наоборот, создает угрозы безопасности Армении", - сказал Пашинян.