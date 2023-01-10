Мальчику зажало голову на эскалаторе в Москве

В Сети появилось видео момента ЧП на станции МЦД "Окружная" в Москве: утром 3 января мальчику зажало голову на эскалаторе. Ребенок был госпитализирован с серьезными травмами, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В пресс-службе Московской железной дороги объяснили произошедшее несоблюдением правил безопасности на эскалаторе.

"Железнодорожники оперативно отреагировали на происшествие, эскалатор был остановлен, на место были вызваны медицинские работники", - сообщили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности.