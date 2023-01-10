Глава SpaceX и Tesla, проживающий в США миллиардер Илон Маск попал в Книгу рекордов Гиннесса за то, что побил мировой рекорд по потерянным личным деньгам. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на пресс-релиз организации, передает Day.Az.

"Илон Маск (ЮАР) официально побил мировой рекорд по самой крупной потере личного состояния в истории", - говорится в заявлении Книги рекордов Гиннесса. Организация обосновала свое решение данными Forbes, согласно которым личный капитал Маска упал на $183 млрд всего за год.

До Маска предыдущим рекордсменом был японский предприниматель, основатель и гендиректор Softbank Масаеси Сон. В 2000 году он потерял $58,6 млрд личного состояния.

"И не волнуйтесь - несмотря на то, что Маск потерял больше денег, чем любой другой человек в истории, он не будет голодать в ближайшее время. Он по-прежнему второй самый богатый человек в мире", - добавили в Книге рекордов Гиннесса.