В ходе протестов в Бразилии пострадали 14 журналистов

Во время протестов в Бразилии, вспыхнувших после президентских выборов, пострадали 14 журналистов. Об этом сообщается на сайте союза журналистов федерального округа Бразилии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что это данные по состоянию на воскресенье, 8 января. Изначально говорилось о пяти пострадавших корреспондентах.

По данным Союза, у многих журналистов, освещающих протесты, было украдено оборудование. Среди пострадавших оказались сотрудники американского издания Washington Post, турецкого агентства Anadolu, а также Reuters и France Press.

8 января сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего на выборах, захватили здание конгресса в столице. Сотрудники правоохранительных органов вскоре смогли восстановить контроль. Полиции пришлось применять слезоточивый газ против участников акции. В общей сложности задержали около 1,2 тыс. человек.