В Турции испытали новый беспилотный летательный аппарат
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В Турции испытали новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вертикального взлета и посадки разработки компании Baykar. Дрон Bayraktar успешно набрал операционную высоту в 8 тыс. футов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.