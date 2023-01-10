https://news.day.az/world/1527176.html В Турции испытали новый беспилотный летательный аппарат - ВИДЕО
В Турции испытали новый беспилотный летательный аппарат - ВИДЕО
В Турции испытали новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вертикального взлета и посадки разработки компании Baykar. Дрон Bayraktar успешно набрал операционную высоту в 8 тыс. футов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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