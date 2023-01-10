В Британии могут сократить около 1,2 тыс. рабочих мест в Amazon

Американская компания Amazon объявила о закрытии трех складов в Великобритании, что может привести к сокращению как минимум 1200 сотрудников. Об этом во вторник информирует агентство PA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Руководство Amazon планирует, как сообщалось ранее, уволить в общей сложности более 18 тыс. сотрудников. Представители компании заявили, что соответствующее решение было принято в рамках планирования на 2023 год на фоне "неопределенности в экономике и в связи с набором большого числа сотрудников в последние два года".

Количество работников Amazon увеличилось почти в два раза с 2020 года, однако, несмотря на это, рост доходов компании замедлился. Также сообщалось, что из-за давления инвесторов, требующих ограничить расходы, фирма начала тщательные проверки убыточных подразделений.