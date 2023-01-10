Талибы решили закрыть салоны красоты для женщин
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

Руководство захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" распорядилось закрыть салоны красоты для женщин в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По их сведениям, сформированное талибами временное правительство Афганистана установило десятидневный срок, после которого салоны красоты для женщин должны быть закрыты.

Кроме того, утверждается, что радикалы запретили девушкам работать в торговых центрах.