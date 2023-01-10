Талибы решили закрыть салоны красоты для женщин

Руководство захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" распорядилось закрыть салоны красоты для женщин в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По их сведениям, сформированное талибами временное правительство Афганистана установило десятидневный срок, после которого салоны красоты для женщин должны быть закрыты.

Кроме того, утверждается, что радикалы запретили девушкам работать в торговых центрах.