В Чехии распространяется новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса XBB.1.5, способный передаваться быстрее, чем иные его штаммы, распространяется в Чехии. Об этом сообщил во вторник сайт seznamzpravy.cz, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Новый штамм опасен тем, что, в отличие от предшествующих, может не реагировать на антитела, выработанные на коронавирус. В странах Европы, кроме Чехии, он распространяется в Дании, Австрии, Германии, Италии, Франции, Нидерландах, Швеции, Испании, Исландии, Бельгии, Португалии и Ирландии.

Новый штамм коронавируса, согласно изданию, пока недостаточно изучен. Медики не исключают, что его распространение может вызвать очередную волну пандемии.

За период пандемии в Чехии с населением около 10,6 млн граждан заразились коронавирусом 4 583 646 жителей, из которых повторно - 379 269. От COVID-19 умерли 42 200 человек. Четверо из них ушли из жизни в понедельник. В данный момент в республике госпитализировано 450 ковид-пациентов, из которых 42 находятся в отделениях интенсивной терапии.