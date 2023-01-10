НАТО и Евросоюз заключили декларацию о поддержке Украины

НАТО и Европейский союз в совместной декларации о сотрудничестве договорились помогать Украине. Соответствующий документ размещен на сайте Североатлантического альянса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы выражаем полную солидарность с Украиной и неколебимую поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах", - говорится в тексте документа.

Обе стороны согласились, что конфликт в Украине "подрывает глобальную безопасность, создает плодородную почву для стратегических конкурентов и террористических групп".

Евросоюз и НАТО пришли к выводу, что Россия и КНР представляют для них вызовы и "создают проблемы, которые необходимо решать".

При этом обе организации договорились вывести сотрудничество на новый уровень и активно привлекать к нему стран-партнеров НАТО, не входящих в ЕС. Кроме того, Евросоюз и Североатлантический альянс условились расширять сотрудничество в сфере безопасности, новых технологий, космоса, экологии и иностранным вмешательством.