Польша объяснила опасения вводить у себя евро

Власти Польши не намереваются вслед за Хорватией вводить у себя в оборот евро, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Объясняя свои опасения, глава правительства напомнил, что Хорватия недавно вступила в зону евро. "Они переживают ценовой шок, столкнулись с ценовым хаосом", - констатировал Моравецкий, добавив, что всего за неделю цены в местных магазинах выросли на 70-80 процентов.

"Инфляционный хаос, о котором сигнализируют хорваты, - серьезное предостережение для нас", - отметил потенциальное наступление рисков премьер-министр и добавил, что сама по себе смена одной валюты на другую ничего не даст.