У Китая начались проблемы на Марсе

Китайский марсоход Zhurong, вероятно, не вышел на связь, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание ссылается на газету South China Morning Post, источники которой утверждают, что наземным командам не удается выйти на связь с марсоходом, с 18 мая находящимся в гибернации.

SpaceNews пишет, что Zhurong перешел в этот режим из-за низкой температуры на поверхности Марса. Проблемы со связью, считают журналисты, могли начаться из-за песчаных бурь, снизивших выработку электроэнергии ровером.

Авторы статьи напоминают, что изначально Zhurong должен был проработать на поверхности Марса три месяца, однако находится там уже более года.