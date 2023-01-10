Турция нацелена на расширение сотрудничества с Ираком

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани.

Об этом сообщает Управление по связям при Администрации президента Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Обсуждены состояние турецко-иракских отношений и региональная тематика.

Глава турецкого государства выразил уверенность в дальнейшем расширении всестороннего сотрудничества между Анкарой и Багдадом, как на двустороннем, так и на региональном уровне.

Президент Эрдоган отметил, что в Анкаре придают крайне важное значение стабильности и территориальной целостности Ирака.

Турецкий лидер подчеркнул, что прекращение присутствия террористической организации РПК на территории Ирака, в том числе отвечает интересам национальной безопасности и этой страны.