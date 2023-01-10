Airbus не смогла выполнить план по выпуску самолетов

Авиастроительная корпорация Airbus в 2022 году смогла построить только 661 самолет из-за проблем с поставщиками.

Об этом говорится в ежегодном отчете компании, выдержки из которого были опубликованы во вторник на ее официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В 2022 году мы поставили 84 заказчикам 661 самолет, что означает увеличение объемов на 8%. Это меньше наших плановых показателей, но с учетом проблем с операционной деятельностью, я хочу поблагодарить нашу команду и партнеров за итоговые результаты", - отметил исполнительный директор компании Гийом Фори.

Среди построенных самолетов 516 единиц пришлось на модели семейства А320, 60 - на А350, 53 - на А220 и 32 - на А330.