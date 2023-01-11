В Эгейском море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщило во вторник Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Day.Az.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 200 км от района Датча провинции Мугла. Очаг залегал на глубине 6,88 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.