https://news.day.az/world/1527377.html У берегов Турции произошло землетрясение
У берегов Турции произошло землетрясение
В Эгейском море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщило во вторник Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Day.Az.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 200 км от района Датча провинции Мугла. Очаг залегал на глубине 6,88 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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