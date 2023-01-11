Президент Израиля призвал кабмин и оппозицию снизить накал страстей в споре о реформах

Политические дебаты между представителями новой правительственной коалиции и оппозиционерами в Израиле достигли опасной черты, всем сторонам следует проявлять сдержанность и вести цивилизованный диалог.

С таким обращением выступил во вторник президент Израиля Ицхак Герцог на фоне споров, разгоревшихся в стране вокруг юридической реформы, планируемой новым кабмином, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В последние дни я работал и разговаривал со многими сторонами, и я делаю все, чтобы наладить уважительный диалог, надеясь создать условия для широкого взаимопонимания. Я призываю вас, избранных должностных лиц и граждан Израиля, представляющих все слои общества и все части политического спектра, проявить сдержанность и ответственность. Мы должны успокоить страсти и умерить пыл", - написал глава еврейского государства на своей странице в Twitter.

Герцог подчеркнул, что в этом споре слышит мнения обеих сторон . "Ценности Декларации независимости [Израиля] - это компас для нашей страны, и я никому не позволю нанести им ущерб. Это чувствительное и взрывоопасное время для израильского общества. Я знаю о голосах с обеих сторон, о всей боли, беспокойствах и тревогах. Я не игнорирую это и постоянно думаю об этом. Другой страны у нас нет", - отметил президент.