https://news.day.az/world/1527379.html Трюдо пригласил Байдена посетить Канаду
Трюдо пригласил Байдена посетить Канаду
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо пригласил президента США Джо Байдена посетить Канаду в марте.
Об этом во вторник говорится в заявлении пресс-службы главы канадского правительства по итогам его встречи с американским президентом на саммите лидеров стран Северной Америки в Мехико, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Премьер-министр Трюдо пригласил президента Байдена в Канаду. Президент посетит Канаду в марте", - отмечается в документе.
Кроме того, лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине и на Гаити, взаимоотношения Канады и США с Китаем, торгово-экономические отношения двух североамериканских стран, вопросы изменения климата.
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