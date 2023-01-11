Трюдо пригласил Байдена посетить Канаду

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо пригласил президента США Джо Байдена посетить Канаду в марте.

Об этом во вторник говорится в заявлении пресс-службы главы канадского правительства по итогам его встречи с американским президентом на саммите лидеров стран Северной Америки в Мехико, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Трюдо пригласил президента Байдена в Канаду. Президент посетит Канаду в марте", - отмечается в документе.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине и на Гаити, взаимоотношения Канады и США с Китаем, торгово-экономические отношения двух североамериканских стран, вопросы изменения климата.