В Перу ввели комендантский час

Правительство Перу приняло решение ввести комендантский час в департаменте Пуно, где в ходе протестов и столкновений погибли не менее 17 человек.

Об этом сообщил во вторник председатель Совета министров Альберто Отарола, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня совет министров одобрил указ о запрете нахождения на улице в период с 20:00 по 04:00 в течение ближайших трех дней", - сказал он в ходе выступления в Конгрессе, которое транслировалось на канале законодательного органа на портале YouTube. По словам Отаролы, мера принята "для защиты жизней, здоровья и свободы всех граждан".

Столкновения между протестующими и полицией у аэропорта в городе Хульяка, расположенном в Пуно, начались 6 января. Участники манифестаций требуют отставки президента Дины Болуарте и проведения новых выборов главы государства. По данным медиков, не менее 17 человек погибли, 52 пострадали.

После отстранения от власти президента Педро Кастильо 7 декабря 2022 года в Перу начались масштабные акции протеста. Их участники перекрывали дороги, занимали аэропорты, штурмовали здания органов власти и силовых структур. В столкновениях в декабре прошлого года погибли около 30 человек, сотни пострадали.