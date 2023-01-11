Во Франции планируют увеличить пенсионный возраст

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила об увеличении минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Ее обращение, в котором она представила проект реформы пенсионной системы, транслировала пресс-служба французского правительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изменения пенсионный системы необходимы для ее сохранения, отметила премьер-министр.

Система будет полностью "сбалансирована" к 2030 году, когда минимальный возраст выхода на пенсию увеличится до 64 лет, сказала Борн и подчеркнула, что увеличение будет происходить постепенно начиная с 1 сентября 2023 года и к 2027 году пенсионный возраст уже будет составлять 63 года и три месяца.

По ее словам, повышение пенсий коснется двух млн человек и произойдет уже в 2023 году. Она пообещала обеспечить увеличение выплат для всех, а не только для тех, кто выйдет на пенсию после вступления в силу соответствующего закона, а также утвердить особый механизм для людей с "долгой карьерой", который касается работающих с 16 лет, в таком случае гражданин может претендовать на полную пенсию с 58 лет.

Французские власти не будут заставлять граждан работать больше 44 лет для получения пенсионных начислений в полном объеме, добавила премьер.

Пенсия во Франции составляет 50% от средней зарплаты. Она рассчитывается за последние 11 лет трудового стажа.

7 января в Париже прошла манифестация движения "желтых жилетов", недовольных ростом инфляции во Франции и пенсионной реформой.