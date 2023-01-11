В Уганде сообщили о завершении вспышки Эболы

Министр здравоохранения Уганды Джейн Асенг объявила о завершении вспышки лихорадки Эбола в стране после того, как в течение 42 дней после выздоровления последнего пациента там не был зарегистрирован ни один новый случай заболевания, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня, 10 января 2023 года, исполняется 42 дня с тех пор, как мы начали обратный отчет до освобождения Уганды от лихорадки Эбола. Хочу поблагодарить всех за бдительность и хорошо проделанную работу", - написала она во вторник в Twitter.

С начала вспышки лихорадки Эбола в Уганде 20 сентября 2022 года от вируса умерли 56 человек, заразились 142. Возбудителем Эболы стал ее редкий суданский штамм. Коэффициент смертности при заболевании этим штаммом Эболы составляет от 41% до 100%.

В начале декабря из больницы был выписан последний инфицированный. Согласно утвержденным Всемирной организацией здравоохранения правилам, район считается свободным от вспышки лихорадки Эбола, если в течение 42 дней после выздоровления последнего пациента там не был зарегистрирован ни один новый случай заболевания.

Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.