https://news.day.az/world/1527401.html Тяжелое ДТП в Турции - есть погибший и пострадавшие
Тяжелое ДТП в Турции - есть погибший и пострадавшие
В районе Чорлу турецкой провинции Текирдаг автобус столкнулся с грузовиком.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате ДТП один человек погиб, еще 20 пострадали. Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.
Согласно информации, погибшим в аварии является водитель грузовика. Сообщается, что у него не было водительских прав.
В связи с ДТП ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре