Тяжелое ДТП в Турции

В районе Чорлу турецкой провинции Текирдаг автобус столкнулся с грузовиком.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате ДТП один человек погиб, еще 20 пострадали. Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.

Согласно информации, погибшим в аварии является водитель грузовика. Сообщается, что у него не было водительских прав.

В связи с ДТП ведется расследование.