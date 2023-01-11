Болгария выдала Турции одного из причастных к теракту в Стамбуле

Власти Болгарии передали турецким правоохранителям подозреваемого в причастности к произошедшему 13 ноября 2022 года теракту в Стамбуле на улице Истикляль. Об этом заявил во вторник глава МВД Турции Сулейман Сойлу в интервью телеканалу T24, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы установили, что этот человек [Хазни Гельге], который забрал Биляля Хассана (отвечавшего за планирование теракта - прим. редактора) из провинции Эдирне и вывез за границу, находится в Болгарии. Мы обсуждали этот вопрос с болгарской стороной. Около 18:00 [во вторник] его доставили нам в Эдирне", - сказал министр.

Сойлу добавил, что связывался с руководством МВД Болгарии, которое получило от Анкары данные о местонахождении Гельге. Болгарская полиция, по его словам, обнаружила подозреваемого по другому адресу. Турецкий министр отметил, что благодарен Софии за помощь.