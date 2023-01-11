Япония и Италия выходят на уровень стратегического партнерства

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и его итальянская коллега Джорджа Мелони в ходе состоявшейся 10 января в Риме встречи договорились повысить отношения двух стран до уровня стратегического партнерства. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду японским МИД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Лидеры договорились, что Япония и Италия выйдут на уровень стратегического партнерства, - подчеркивается в заявлении. - В частности, стороны условились развивать диалог между внешнеполитическими и оборонными ведомствами двух стран, а также продолжить налаживать взаимодействие в области обеспечения безопасности".

10 января Кисида заявил на пресс-конференции в Риме, что Япония и Италия решили начать проводить переговоры между министрами иностранных дел и обороны в формате "два плюс два".

Кисида находится в турне по странам Группы семи (G7). В понедельник он посетил Францию. Далее в течение недели он совершит визиты в Великобританию, Канаду и США.