Мемуары принца Гарри «Запасной» бьют рекорды продаж

Автобиография принца Гарри стала самой быстро продаваемой нехудожественной литературой в Британии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал газеты "Известия".

В первый день было реализовано 400 тысяч книг, включая электронную и аудио-версии.

Принц Гарри в своей книге признается в употреблении наркотиков, убийстве 25 человек в Афганистане, драке с Уильямом и обморожении гениталий.

Автобиографическая книга принца Гарри "Запасной" вышла 10 января, после череды скандалов, вызванных сообщениями о ее содержании и заявлениями герцога в нескольких интервью. Однако реакция критиков, которые ее прочли, оказалась мягкой и, скорее, благосклонной. Они нашли ее трогательной и честной, хотя и перегруженной интимными подробностями.