В Иране усилят борьбу с нарушениями правил ношения хиджаба

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери поручил правоохранителям усилить борьбу с нарушениями правил ношения женского головного убора - хиджаба, передает Day.Az.

"Публичное снятие головного убора должно решительно пресекаться полицией, - указывается в документе, который цитирует агентство Mehr. - Сотрудники правоохранительных органов обязаны задерживать лиц, совершивших эти очевидные преступления, и передавать их в руки правосудия для применения наказания". В нем отмечается, что помимо штрафов в соответствии с исламским уголовным кодексом нарушительницам грозит лишение свободы от десяти дней до двух месяцев.

Кроме того, к ним могут применяться дополнительные меры административного характера, в частности, увольнение с государственной службы, ссылка, запрет на выезд из страны и контакты с оппозиционными организациями, конфискация имущества. "Более серьезное наказание ожидает тех, кто убеждает и поощряет других к отказу от ношения хиджаба, - отмечается в документе. - Они могут быть приговорены к тюремному заключению от одного года до 10 лет".

Уличные протесты в Иране начались 16 сентября 2022 года после похорон 22-летней Махсы Амини, которая скончалась после того, как была задержана полицией нравов за неправильное ношение головного платка. Митингами и шествиями были охвачены около 160 городов.