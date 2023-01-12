Названы города с самыми большими пробками

Лондон по итогам 2022 года занял первое место в списке из более чем 1 000 городов 50 стран с самыми большими автомобильными заторами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Лондонский водитель за прошедший год провел в пробках в среднем 156 часов, говорится в опубликованном ежегодном докладе "Оценка ситуации с транспортом в мире в 2022 году" (2022 Global Traffic Scorecard) международной компании INRIX.

Согласно полученным данным, британская столица второй год лидирует в этом рейтинге. В среднем лондонский водитель потратил около 1 400 фунтов (1 700 долларов) в результате потери времени из-за заторов.

"Приятно видеть, что возвращается после пандемии COVID-19] нормальная гражданская и коммерческая жизнь, но, к сожалению, мы наблюдаем, что пробки приближаются к допандемийному уровню, если не превышают его", - заявил автор доклада Боб Пишу.

В топ-5 самых загруженных городов мира также вошли Чикаго (155 часов), Париж (138 часов), Бостон (134 часа) и Нью-Йорк (117 часов).