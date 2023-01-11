Пожар в небоскрёбе в Южной Корее
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Вчера вечером в южнокорейском городе Бусан загорелся 22-этажный паркинг. 
К счастью никто не пострадал, а пожарные сумели совладать с огнем и не допустить обрушения здания.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.