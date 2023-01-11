https://news.day.az/world/1527418.html Пожар в небоскрёбе в Южной Корее - ВИДЕО
Вчера вечером в южнокорейском городе Бусан загорелся 22-этажный паркинг.
Пожар в небоскрёбе в Южной Корее - ВИДЕО
Вчера вечером в южнокорейском городе Бусан загорелся 22-этажный паркинг.
К счастью никто не пострадал, а пожарные сумели совладать с огнем и не допустить обрушения здания.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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