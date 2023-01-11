Верховный комиссар ООН по правам человека обвинил правительство Ирана в убийствах

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обвинил власти Ирана в "спонсируемых государством убийствах" протестующих.

Как передает Day.Az со ссылкой на Укринформ, об этом идет речь в заявлении Тюрка.

"Использование уголовных процедур для наказания людей за реализацию их основных прав, таких как участие в акциях или организация демонстраций, приравнивается к санкционированному государством убийству", - сказал Тюрк.

Уже казнены четыре человека, причастные к общенациональным протестам, вызванным гибелью Махсы Амини, задержанной полицией в сентябре за ненадлежащую одежду.

По данным УВКПЧ, в ближайшее время должны быть казнены еще двое протестующих - 19-летний Мохаммад Борохани и 22-летний Мохаммад Гобадиу.