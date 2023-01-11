Евросоюз наращивает отбор газа из подземных хранилищ

Европа вновь наращивает отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) на фоне небольшого похолодания. При этом изъятия из ПХГ по-прежнему находятся на рекордно низком уровне для января, а температуры остаются выше климатической нормы в большинстве стран Европы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 9 января, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 279 млн куб. м (минимальный показатель с 2014 года), в то время как закачка в них - 37,5 млн куб. м. Закачка газа Европой в хранилища хоть и растеряла рекордные темпы прошлого месяца и сейчас оказывается ниже отбора, но все же на прошлой неделе установила несколько суточных рекордов для января.

Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября, и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 17,72 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 57 день с момента достижения максимума их заполнения уже на 9% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 82,83% (на 17 процентных пунктов выше, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет), в них находится 89,65 млрд куб. м газа. Однако "Газпром" предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПХГ Европы зимой будет выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.

При этом текущая неделя в Европе остается достаточно теплой для начала января. Температуры выше климатической нормы наблюдаются во многих странах ЕС. Так, Федеральное сетевое агентство Германии в своих прогнозах ориентируется на то, что температура на этой неделе останется на стабильном высоком уровне. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС стабильно превышает 20%. А 1 января она и вовсе достигла рекорда за все время наблюдения - 34,7%.

На фоне легкого охлаждения температур Европа кратковременно наращивала поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему. Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы сейчас загружены на 63% от максимума. Средняя цена закупки газа в январе упала до $788 за тысячу куб. м. А 5 января стоимость февральского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах и вовсе опускалась ниже $700 впервые с сентября 2021 года.