В Китае из-за вспышки COVID-19 образовались очереди в крематории

Спутниковые снимки, сделанные в ряде китайских городов, зафиксировали скопление людей в крематориях и похоронных бюро, поскольку страна продолжает борьбу с беспрецедентной волной инфекций Covid-19 после снятия жестких ограничений, связанных с пандемией, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

На снимках, сделанных компанией Maxar в конце декабря и начале января и просмотренных CNN, видно похоронное бюро на окраине Пекина, где, похоже, построили совершенно новую парковку, а также ряды автомобилей, ожидающих возле похоронных бюро в Куньмине, Нанкине, Чэнду, Таншане и Хучжоу.