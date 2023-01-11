https://news.day.az/world/1527462.html В Китае из-за вспышки COVID-19 образовались очереди в крематории - ФОТО
В Китае из-за вспышки COVID-19 образовались очереди в крематории - ФОТО
Спутниковые снимки, сделанные в ряде китайских городов, зафиксировали скопление людей в крематориях и похоронных бюро, поскольку страна продолжает борьбу с беспрецедентной волной инфекций Covid-19 после снятия жестких ограничений, связанных с пандемией, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.
На снимках, сделанных компанией Maxar в конце декабря и начале января и просмотренных CNN, видно похоронное бюро на окраине Пекина, где, похоже, построили совершенно новую парковку, а также ряды автомобилей, ожидающих возле похоронных бюро в Куньмине, Нанкине, Чэнду, Таншане и Хучжоу.
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