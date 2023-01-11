Ж/д компании Польши подняли цены

Польские железнодорожные компании подняли цены на проезд на фоне роста стоимости электроэнергии. Об этом сообщает Onet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С 11 января подорожают билеты на некоторые поезда. За междугородние поезда Intercity придется заплатить на 18% больше, а проезд на электричках подорожает на 10%. При этом большинство людей, которых опросили на Центральном вокзале в Варшаве, заявили о возможной пересадке на другие виды транспорта.

"Я возвращаюсь к поездкам на машине. Иначе получается невыгодно. За один билет не посадишь кого-нибудь еще на коленки, а в автомобиль всегда можно взять дополнительного пассажира", - отметила одна из собеседниц издания.

При этом в компании Intercity заявили, что цены на электроэнергию на бирже выросли более чем на 62%, что лишь приведет к росту счетов за активную энергию в этом году. Получается, стоимость услуг компании также возрастает. При этом последний раз системный рост тарифов был в 2014 году. Кроме того, из-за роста цен на билеты, компания лишь смягчит последствия удорожания ведения бизнеса компании.