В России поймали армянина-мошенника, укравшего почти 2 млн. рублей у женщины

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ МУ МВД России "Якутское" завершено расследование уголовного дела по обвинению 47-летнего уроженца Армении в совершении мошенничества в отношении жительницы Якутска 1989 года рождения на сумму свыше 1,6 млн рублей, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Саха (Якутия).

По версии следствия, обвиняемый узнал о том, что у малознакомой ему женщины имеется крупная сумма денежных средств, которую она планирует потратить на приобретение жилья. Желая заполучить эти деньги, в ходе разговора с потерпевшей аферист представился застройщиком нового многоквартирного жилого дома на улице Свердлова и предложил заключить выгодный договор о долевом строительстве. Гражданка согласилась, так как видела на том участке работы по возведению многоэтажек, однако настоящего руководителя фирмы она не знала.

Злоумышленник изготовил поддельный документ и заверил его печатью фирмы, оказывающей услуги по ремонту квартир и принадлежащей его знакомому. Женщина не заметила подвоха и подписала фиктивный договор, объектом соглашения которого якобы стала двухкомнатная квартира с капитальным ремонтом по указанному адресу.

В период с декабря 2014 по май 2017 года потерпевшая добросовестно выполняла условия соглашения и передала мужчине 1 миллион 696 тысяч рублей. Однако, заполучив последнюю сумму денег, обвиняемый перестал выходить на связь и покинул территорию республики, так и не предоставив покупателю обещанную квартиру. Он был задержан сотрудниками ОЭБиПК МУ МВД России "Якутское" в городе Новосибирске, где скрывался длительное время.

В ходе предварительного расследования было установлено, что на добытые преступным путём деньги аферист приобрел два дорогостоящих автомобиля. В качестве обеспечительной меры по возмещению ущерба судом по ходатайству следователя на данный транспорт наложен арест. Обвиняемый вину в содеянном признал полностью. В ходе расследования ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.