Тысячи сотрудников служб скорой помощи в Британии не вышли на работу

Около 25 тысяч работников служб скорой медицинской помощи в Англии и Уэльсе приняли участие в забастовках с требованием увеличить зарплаты на уровень выше инфляции, сообщает телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В сюжете говорится, что в протесте участвуют водители машин скорой помощи, медики, работающие на вызовах, сотрудники "горячих линий" и технический персонал.

Из общего количества бастующих порядка 15 тысяч являются членами профсоюза Unison, представляющего около 1,3 млн сотрудников из сфер предоставления государственных услуг, включая здравоохранение и образование. Еще 10 тыс. - представлены профсоюзом GMB.

Власти предупреждают, что вследствие этих мероприятий время ответа специалистов на звонки на "горячую линию" может быть увеличено. Министр здравоохранения Великобритании Стив Баркли на фоне протестов призвал людей "прибегать к здравому смыслу" в сложившейся ситуации и обращаться в неотложную помощь лишь в крайних случаях.