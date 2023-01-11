Сейран Оганян допрошен в качестве свидетеля в СНБ Армении

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян допрошен в качестве свидетеля в Службе национальной безопасности (СНБ) страны.

Как передает Day.Az, об этом Сейран Оганян сказал в интервью армянским СМИ.

"Я руководил большой структурой, есть разные вопросы и меня пригласили в качестве свидетеля, чтобы получить информацию и разъяснения. Ввиду конфиденциальности предварительного следствия я не хотел бы раскрывать какие-либо другие детали", - заявил Оганян.