https://news.day.az/world/1527537.html Сейран Оганян допрошен в качестве свидетеля в СНБ Армении
Сейран Оганян допрошен в качестве свидетеля в СНБ Армении
Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян допрошен в качестве свидетеля в Службе национальной безопасности (СНБ) страны.
Как передает Day.Az, об этом Сейран Оганян сказал в интервью армянским СМИ.
"Я руководил большой структурой, есть разные вопросы и меня пригласили в качестве свидетеля, чтобы получить информацию и разъяснения. Ввиду конфиденциальности предварительного следствия я не хотел бы раскрывать какие-либо другие детали", - заявил Оганян.
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