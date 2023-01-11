Издатель Mirror и Express сократит 200 должностей

Издатель британских газет Mirror and Express - издательский дом Reach - вынужден сократить 200 должностей ради экономии после уменьшения доходов от рекламы. Об этом пишет газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Reach владеет сотнями региональных изданий, включая Manchester Evening News. В четвертом квартале доходы от печатной рекламы сократились на порядка 20%, от цифровой рекламы - на 6%.

"В основном это произошло из-за значительно меньшей, чем ожидалось, выгоды от традиционно более высоких программных доходов и расходов на кампании в период Черной пятницы и Рождества, что затронуло весь сектор", - пояснили в компании, отмечая также "продолжающееся влияние макроэкономической и потребительской неопределенности, что выражается в замедлении рыночного спроса на рекламу".