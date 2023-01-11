Массовая задержка авиарейсов в США

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о сбое в системе оповещения для пилотов (NOTAM), что привело к массовым задержкам рейсов в стране. Об этом сообщает телеканал NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника канала, в результате сбоя в США были задержаны все рейсы. Согласно представленной информации онлайн-трекера FlightAware, около 760 рейсов были задержаны по состоянию на 6:30 утра среды. Около 90 рейсов числятся отмененными.

"Технические специалисты в настоящее время работают над восстановлением системы, и в настоящее время нет оценки сроков восстановления обслуживания", - указали в управлении гражданской авиации.