https://news.day.az/world/1527569.html Неизвестный ранил ножом несколько человек в Париже - ВИДЕО
Неизвестный ранил ножом несколько человек в Париже - ВИДЕО
Неизвестный ранил ножом несколько человек в Париже. Минимум, пять человек получили ранения, по предварительным данным, один из пострадавших - сотрудник полиции. Сейчас территория оцеплена.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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