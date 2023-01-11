Неизвестный ранил ножом несколько человек в Париже
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Неизвестный ранил ножом несколько человек в Париже. Минимум, пять человек получили ранения, по предварительным данным, один из пострадавших - сотрудник полиции. Сейчас территория оцеплена.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.