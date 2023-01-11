Президент Израиля пригласил Эрдогана посетить свою страну

Президент Израиля Ицхак Герцог пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана посетить еврейское государство с визитом. Соответствующее заявление он сделал в среду, принимая в Иерусалиме верительные грамоты у нового посла Турции Шакира Озкана Торунлара, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент Эрдоган в прошлом году подчеркивал в беседах со мной и публично важность партнерства между Израилем и Турцией, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью как президент Государства Израиль, чтобы пригласить президента Эрдогана посетить Израиль, что, я уверен, будет способствовать углублению связей и сотрудничества между нашими странами", - распространила высказывания Герцога его пресс-служба.