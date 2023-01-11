В Польше рассчитывают получить репарации от Германии в течение нескольких лет

Процесс получения Польшей от Германии компенсаций за ущерб, причиненный республике во время Второй мировой войны, может занять несколько лет. Об этом заявил в среду в эфире радиостанции RMF заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик, возглавлявший группу экспертов, которые занимались подготовкой отчета о потерях страны от действий нацистов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это перспектива, может быть, не нескольких месяцев, но нескольких лет", - сказал Муларчик.

Польша активно продвигает тематику репараций на международной арене. В последние недели МИД страны обратился к ряду международных организаций - ООН, Совету Европы, ЮНЕСКО, - а также к 50 странам - членам Совета Европы, НАТО и ЕС с просьбой оказать Польше поддержку в вопросе получения компенсаций от Германии.

"После информационной работы будут предприняты дипломатические и правовые действия", - заверил Муларчик.

Польские власти 1 сентября представили подготовленный экспертами республики трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,3-1,5 трлн). 3 октября глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением под давлением СССР и касалось только уже не существующих Германской Демократической Республики и Польской Народной Республики, которая, по версии местных аналитиков, не являлась суверенным государством.