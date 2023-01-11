Италия может начать развитие энергосотрудничества с Африкой

Правительство Италии может возродить план основателя энергетической компании Eni Энрико Маттеи (1906-1962 годы) по развитию сотрудничества со странами Африки для преодоления энергетического кризиса. Об этом в среду сообщила газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инициатива была предложена предпринимателем в 50-х годах XX века. Она заключалась в предоставлении помощи странам африканского континента и развитии их индустрии добычи полезных ископаемых, что должно было укрепить энергетическую независимость Италии. Ранее о планах по реализации "современного плана Маттеи" заявила в своей инаугурационной речи новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Главный управляющий Eni Клаудио Дескальци сообщил изданию, что расширение сотрудничества со странами Африки позволит связать обширные запасы ископаемого и возобновляемого топлива континента с нуждающимися в энергии рынками Европы. Тем самым будет сформирована "новая ось между странами Севера и Юга".

Eni реализует проекты в 14 странах Африки с 1954 года. Эксперты считают, что опыт работы и давние коммерческие связи компании с государствами континента станут преимуществом страны в преодолении энергетического кризиса.