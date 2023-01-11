В Германии экоактивисты забросали полицию камнями и коктейлями Молотова

Полиция Германии в среду утром начала эвакуацию из деревни Лютцерат, где планируется добывать уголь, протестующие экоактивисты оказывают сопротивление, бросая в правоохранителей камни и коктейли Молотова, сообщила полиция города Ахен в Северной Рейн-Вестфалии, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Энергетическая компания RWE планирует добычу угля в Лютцерате, на юго-западе от Дюссельдорфа. По постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от жителей до конца января. Экологические активисты, протестующие против добычи, хотят сохранить Лютцерат и поселились в опустевших домах.

Сейчас люди, находящиеся в зоне оцепления, имеют возможность покинуть место без дополнительных мер полицейских, говорится в заявлении полиции в Twitter.

Правоохранители также порекомендовали работникам СМИ, освещающим на месте события в Лютцерате, соблюдать безопасное расстояние.