Водитель грузовика засыпал ребенка снегом из кузова в России

Невнимательный водитель снегоуборочной техники сбросил кучу снега из ковша прямо на ребенка на аэродроме в Гатчине (Россия).

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, очевидцы поделились видеозаписью с места событий в социальных сетях.

Сначала водителю кричали, чтобы он остановился, но тот не услышал. Неравнодушные граждане, заметившие, что ребенок попал в снежную ловушку, тут же бросились его раскапывать. В комментариях к видеозаписи местные жители уточнили, что работы по уборке снега велись рядом с ледяной горкой, откуда катаются дети.

Сам мальчик отделался легким испугом - его выкопали, отряхнули и отправили домой.