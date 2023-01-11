https://news.day.az/world/1527663.html Водитель грузовика засыпал ребенка снегом из кузова в России - ВИДЕО
Водитель грузовика засыпал ребенка снегом из кузова в России - ВИДЕО
Невнимательный водитель снегоуборочной техники сбросил кучу снега из ковша прямо на ребенка на аэродроме в Гатчине (Россия).
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, очевидцы поделились видеозаписью с места событий в социальных сетях.
Сначала водителю кричали, чтобы он остановился, но тот не услышал. Неравнодушные граждане, заметившие, что ребенок попал в снежную ловушку, тут же бросились его раскапывать. В комментариях к видеозаписи местные жители уточнили, что работы по уборке снега велись рядом с ледяной горкой, откуда катаются дети.
Сам мальчик отделался легким испугом - его выкопали, отряхнули и отправили домой.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре