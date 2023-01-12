Великобритания и Япония заключили оборонительный союз

Великобритания и Япония заключили соглашение об укреплении связей в сфере обороны, которое позволит странам размещать войска на территории друг друга при проведении совместных учений и реагировании на ЧП.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака по итогам его встречи с японским коллегой Фумио Кисидой в Лондоне.

"Лидеры обсудили соглашение о взаимном доступе, которое они подписали сегодня днем, и согласились с тем, что это стало важным шагом на пути [укрепления] сотрудничества между Великобританией и Японией. Сотрудничество в сфере обороны и безопасности не только пойдет на пользу Японии и Соединенному Королевству, но и [поможет в обеспечении] глобальной стабильности", - сказано в тексте.

Во время встречи стороны также обсудили ситуацию в Украине, присоединение Великобритании к Транстихоокеанскому партнерству и председательство Японии в Группе семи.