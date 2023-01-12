Мужчина на BMW протаранил толпу пешеходов в Китае, есть погибшие

Пять человек погибли, еще 13 пострадали в китайском городе Гуанчжоу, после того, как 22-летний местный житель за рулем BMW врезался в толпу людей а пешеходном переходе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Видео момента смертельного ДТП было размещено в социальных сетях.

На кадрах водитель врезается в толпу людей, переходящих дорогу. А после - паркует автомобиль, выходит из него и начинает разбрасывать денежные купюры.

Мужчина попытался скрыться, но был пойман. Другие подробности произошедшего устанавливаются.