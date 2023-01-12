https://news.day.az/world/1527692.html Мужчина на BMW протаранил толпу пешеходов в Китае, есть погибшие - ВИДЕО
Мужчина на BMW протаранил толпу пешеходов в Китае, есть погибшие - ВИДЕО
Пять человек погибли, еще 13 пострадали в китайском городе Гуанчжоу, после того, как 22-летний местный житель за рулем BMW врезался в толпу людей а пешеходном переходе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Видео момента смертельного ДТП было размещено в социальных сетях.
На кадрах водитель врезается в толпу людей, переходящих дорогу. А после - паркует автомобиль, выходит из него и начинает разбрасывать денежные купюры.
Мужчина попытался скрыться, но был пойман. Другие подробности произошедшего устанавливаются.
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