Индии предрекли лидерство по численности населения уже весной 2023 года

Журналист Джереми Пейдж в статье для The Economist написал, что Индия может обогнать Китай по численности населения уже весной 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По прогнозам ООН, Индия выйдет на первое место по числу жителей уже к 14 апреля. Пейдж полагает, что это событие будет иметь огромное символическое значение.

По оценке специалистов, как отмечается в материале, демографический всплеск в Индии будет продолжаться до 2050-х годов.

Пейдж подчеркнул, что вопрос заключается только в том, сможет ли Индия извлечь преимущество из этого лидерства.