Президент Южной Кореи допустил появление ядерного оружия в его стране в будущем

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не исключил, что его страна может разместить на своей территории тактическое ядерное оружие другого государства или создать собственное, если ситуация на Корейском полуострове ухудшится из-за ядерной программы КНДР, передает телеканал KBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если проблема усугубится, можно разместить тактическое ядерное оружие в Республике Корея или обзавестись своим. В таком случае мы сможем быстро получить его благодаря нашей науке и технологиям", - заявил глава государства в ходе совещания с министрами иностранных дел и обороны, которые выступили перед ним с докладами о целях и планах на 2023 год.

Также южнокорейский лидер указал, что в настоящее время наиболее реалистичным вариантом по-прежнему является сотрудничество в сфере безопасности с США. По его словам, сегодня Сеул ведет консультации с Вашингтоном "об обмене информацией, совместном участии, проведении совместного планирования и реализации [задуманного]".