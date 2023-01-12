Япония и США договорились распределить роли в сфере обороны

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил в четверг на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам состоявшихся переговоров руководителей оборонных и дипломатических ведомств США и Японии в формате "два плюс два", что власти двух стран договорились распределить роли с учетом принятой ранее обновленной японской стратегии национальной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы условились, что необходимо распределить роли и стоящие перед нами задачи. Мы договорились продвигать инициативы в сфере обеспечения возможностей нанесения контрударов противнику, усиления взаимодействия в космосе и киберпространстве, а также сотрудничество по вопросам разработки оборудования и технологий, - заявил Хамада. - Кроме того, мы приняли решение продолжить развивать отношения с нашими партнерами, включая Австралию, Республику Корея, страны АСЕАН и Европы".