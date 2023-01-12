Американскую авиацию разбил паралич

В эти минуты авиадиспетчеры США во всех штатах пытаются наладить график полетов. Впервые за последние 22 года все пассажирские рейсы в стране были либо задержаны, либо отменены, либо прерваны. Лишь 3 часа назад первые лайнеры вновь поднялись в воздух. На то, чтобы полностью восстановить авиасообщение между штатами, может потребоваться еще день, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Дамы и господа, знаю, что все мы ждем информацию по поводу вылетов. Только что поступила информация из Управления гражданской авиацией - они приостановили полеты по всей стране до 9 часов утра", - говорят по громкой связи.

Такие объявления ранним утром звучали и в маленьких региональных аэропортах, и в огромных американских хабах. 4 тысячи рейсов задержаны, 700 - отменены. От восточного до западного побережья с 4 утра по Вашингтону лишь принимали, но не отправляли самолеты.

Столь масштабного сбоя в авиаперевозках в США не было со дня терактов 11 сентября, когда все, находившиеся в воздухе самолеты, получили указание срочно приземлиться.

НОТАМ в современной авиации - это шпаргалка, снижающая риски и делающая полеты предсказуемыми. Электронные извещения, которые система рассылает экипажам, содержат информацию о состоянии аэронавигационного оборудования аэропортов, различных запретах и постоянно меняющихся ограничениях. Вплоть до того, где у той или иной полосы работает подъемный кран, или в какую сторону пролетают стаи птицы. Полет без НОТАМ - это во многом полет на свой страх и риск. В принципе, можно, но очень и очень осторожно.

"Это довольно необычно, и это подчеркивает хрупкость всей системы. Если что-то идет не так, происходит цепная реакция", - поясняет бывший управляющий директор Национального совета по безопасности на транспорте Питер Гольц.

Главный вопрос - почему система вышла из строя. Но тут у кого, что болит. С утра активизировались конспирологи. Кого винят, угадать можно с первого раза.

"Система управления гражданской авиации не может просто внезапно рухнуть. Я готов поспорить, что это была кибератака из России или из Ирана. А может быть, они даже вместе работали над этим", - считают конспирологи.

Все эти люди не рядовые пользователи, а более или менее известные в США общественные деятели. Впрочем, Белый дом никого из них пока не поддержал.

"Министр транспорта сегодня утром проинформировал президента о сбое, который произошел у Федерального управления гражданской авиации США. Сейчас нет информации, указывающей на то, что речь идет о кибератаке", - написала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер.

Начальник Карин Жан Пьер накануне тоже был пассажиром. Джо Байден вернулся из Мексики. Встать сегодня пришлось пораньше.

"Я только что разговаривал с министром транспорта Бутиджичем. Они не знают, в чем причина. Я сказал ему, чтобы он сообщил напрямую мне, когда появится информация", - заявил Байден.

Возможно, проблема как обычно в изношенной американской инфраструктуре, в том числе инфраструктуре управленческой.

"Управление гражданской авиации действует очень глупо. Нет никакого оправдания происходящему. Нам нужны опытные люди, которые будут заниматься такими вопросами, а не просто те, у кого есть нужные связи в Вашингтоне", - говорит глава авиационной консалтинговой компании Майк Бойд.

То есть и в сфере авиации правит вашингтонское болото. Семья главного борца с ним, конечно, промолчать тоже не могла.

"Мы превращаемся в страну третьего мира. У нас есть возможность направлять Украине 130 миллиардов долларов, заваливая себя неподъемными долгами, с которыми будут разбираться наши дети и внуки. Но при этом мы не можем добиться того, чтобы наша система авиации работала у нас в стране. Отличная работа, демократы", - написал Трамп-младший.

В 9 утра самолеты над США снова начали взлетать, но хаос на земле меньше не стало. По цепочке задело и биржи. На предрыночных торгах упали акции авиакомпаний Delta, American Airlines и United. Репутационные потери Америки еще никто не считал. Но их обязательно на кого-нибудь повесят.