Массовое ДТП в Японии

Автомобильная авария с участием 20 машин произошла на скоростной трассе в городе Касихара, в японской префектуре Нара. Об этом сообщает NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, сегодня утром грузовик врезался в стоящие на светофоре автомобили у выезда со скоростной автомагистрали. Участниками ДТП стали легковые автомобили, грузовик и две цистерны.

В аварии пострадали 10 человек. На месте работают экстренные службы. Движение на трассе остановлено.