https://news.day.az/world/1527728.html Массовое ДТП в Японии - ВИДЕО
Массовое ДТП в Японии - ВИДЕО
Автомобильная авария с участием 20 машин произошла на скоростной трассе в городе Касихара, в японской префектуре Нара. Об этом сообщает NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, сегодня утром грузовик врезался в стоящие на светофоре автомобили у выезда со скоростной автомагистрали. Участниками ДТП стали легковые автомобили, грузовик и две цистерны.
В аварии пострадали 10 человек. На месте работают экстренные службы. Движение на трассе остановлено.
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