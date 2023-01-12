Отбор газа из подземных хранилищ ЕС продолжает расти

Европа продолжает наращивать отбор газа из своих подземных хранилищ (ПХГ) на фоне небольшого похолодания. При этом изъятия из ПХГ по-прежнему находятся на рекордно низком уровне для января, а температуры остаются выше климатической нормы во многих странах Европы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 10 января, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 296 млн куб. м (минимальный показатель с 2014 года), в то время как закачка в них - 35,5 млн куб. м. Закачка газа Европой в хранилища хоть и растеряла рекордные темпы прошлого месяца и сейчас оказывается ниже отбора, но все же на прошлой неделе установила несколько суточных рекордов для января.

Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября, и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 18 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 58 день с момента достижения максимума их заполнения уже на 9,3% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 82,59% (на 17,4 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет), в них находится 89,4 млрд куб. м газа. Однако "Газпром" предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПХГ Европы зимой будет выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.

При этом текущая неделя в Европе остается достаточно теплой для начала января. Температуры выше климатической нормы во многих странах ЕС. Так, Федеральное сетевое агентство Германии в своих прогнозах ориентируется на то, что температура на этой неделе останется на стабильном высоком уровне. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС стабильно превышает 20%. А 1 января она и вовсе достигла рекорда за все время наблюдения - 34,7%.

На фоне легкого охлаждения температур Европа кратковременно наращивала поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему. Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы сейчас загружены на 64% от максимума. Средняя цена закупки газа в январе упала до $786 за тысячу куб. м. А 5 января стоимость февральского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах и вовсе опускалась ниже $700 впервые с сентября 2021 года.