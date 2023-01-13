Китай запустил первый в мире экологичный пассажирский поезд

Китай запустил первый в мире экологичный поезд со встроенной системой "водородной энергии", передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Он сошел с конвейера на производственной базе Chengdu CRRC Changchun в Синьцзине 28 декабря. Состав из четырех скоростных поездов с максимальной скоростью 160 км/ч и встроенной системой водородной энергии способен проехать 600 км на одной зарядке.

Отмечается, что водородная силовая установка отличается большей надежностью и нулевым выбросом СО2 в атмосферу. Поезд оснащен множеством интеллектуальных систем мониторинга, датчиков и высокоскоростной 5G-связью с диспетчерским центром для интеграции нескольких сетей.

Единая система под управлением искусственного интеллекта сможет непрерывно анализировать большие объемы данных, оценивая рабочее состояние всех поездов на маршрутах для обеспечения их безопасности.